Не более 5 км/ч. В барнаульском парке «Изумрудный» ограничили использование электросамокатов

В барнаульском парке «Изумрудный» ограничили использование электросамокатов. Как сообщает управляющий территории Владислав Вакаев в своём Telegram-канале, сегодня был подготовлен приказ, который устанавливает допустимый предел скорости движения электрических самокатов «равный скорости пешеходного потока» в 5 км/ч.

Приказ вступает в силу с 12 мая. Исполнение обязательно для всех посетителей и работников «Изумрудного», а контролировать соблюдение ограничений будет замруководителя Вакаева.

Как отметил управляющий, соответствующие письма планируют направить и службам проката, чтобы они внесли в свои программы изменения. Сейчас у кикшеринговых служб скорость движения самокатов ограничена 25 км/ч.

Решение об ограничении было принято на основе мнения посетителей и недавнего инцидента с электросамокатом — 10 мая на центральной аллее сбили ребёнка, который получил травму головы.