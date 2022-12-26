Не холодно и снежно. О погоде в Алтайском крае 26 декабря
Начало предновогодней недели будет в регионе «по-зимнему» тёплым
26 декабря 2022, 06:05, Илья Звягинцев
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае новая рабочая неделя начнётся зимним теплом и снегом. Об этом рассказали специалисты регионального ЦГМС.
Температура воздуха в регионе составит -5...-10 градусов. В отдельных районах ожидается небольшой снег.
Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут -5...-7 градусов. В начале дня возможен небольшой снег.
Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.
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