Не исключены «непростые решения»: генерал Суровикин назвал ситуацию в зоне спецоперации напряженной

Командующий российской Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин назвал обстановку напряженной и не исключил «непростых решений». Как сообщает РИА Новости, он отметил, что Вооруженные силы Украины стремятся прорвать оборону Вооруженных сил РФ.

«В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего это касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений», — сказал Суровикин.

Он добавил, что сейчас ВСУ стягивают на передовую все имеющиеся резервы — преимущественно, это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки.

Генерал также отметил, что Россия не стремится к высоким темпам продвижения и «методично переламывает противника».

«Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения», — подчеркнул генерал.

Отдельно Суровикин отметил, что в данный момент российские войска наращивают боевой и численный состав соединений, а также создают дополнительные резервы и оборудуют оборонительные рубежи и позиции по всей линии боевого соприкосновения.

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Говоря о ситуации на Херсонском направлении, генерал сообщил, что у РФ имеются данные о «возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны», в том числе о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Суровикин подчеркнул, что первоочередная задача в этой ситуации — сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Дальнейшие планы и действия будут зависеть от оперативной обстановки, которая, как еще раз отметил командующий, «уже на сегодняшний день весьма непростая».