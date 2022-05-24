Не комары так мошки. Алтайский биолог рассказала, грозит ли барнаульцам нашествие насекомых

В 2022 году барнаульцам не грозит нашествие комаров, однако мошки могут подпортить горожанам долгожданное лето. Как сообщает «МК», доцент кафедры зоологии и физиологии ИББ АлтГУ, кандидат биологических наук Татьяна Антоненко рассказала, от чего зависит численность кровососущих, а также дала совет дачникам.

По словам эксперта, зима в этом году была малоснежной, из-за чего не было сильного паводка. Поля в пойме Оби не заливало водой, в окрестностях города практически не образовалось излюбленных комарами тёплых стоячих водоёмов. Из-за этого число «летучих вампиров» выросло не слишком сильно. Однако если в июне будет много дождей, то ситуация может ухудшиться.

Новости

Здоровье Время кровопийц. Ждать ли на Алтае нашествия комаров и почему они становятся всё крупнее?

Однако по мошкам прогноз не столь благоприятный. Их не страшит быстрое течение и холодная вода. Напротив, такие места они и предпочитают для размножения, предупреждает эксперт.

Антоненко также поделилась советами, как обезопасить себя от комаров на даче. Стоит сократить количество мест, где они могли бы размножаться, чаще менять воду в бассейнах, баках и других ёмкостях.