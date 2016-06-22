Не место красит человека: жительница Новосибирска загорает в окне. Фото

Фото: ngs.ru

Жительница Новосибирска заметила и сфотографировала полуголую соседку, загорающую в окне второго этажа, пишет НГС.

Автор фото рассказала, что девушка загорает таким образом каждый солнечный день с 10.00 до 13.00.

"Знаю, что бабульки собирали подписи, чтобы сходить в полицию и к управляющему дома, но это ничем не закончилось, дама продолжает загорать. Сказали, что ее квартира, ее тело, ничего такого. Так и "любуемся" всем двором", — говорит девушка.

По словам автора фото, под окном любительницы загара находится детский центр "Осьминожка", куда ходят в том числе маленькие дети.