Не надо паники. Алтайские спасатели 16 февраля проведут плановые учения
Пожарно-спасательные подразделения будут работать в нескольких районах Алтайского края
16 февраля на территории Алтайского края пройдут плановые учения пожарно-спасательных отрядов. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
В Барнауле спасатели ликвидируют условный пожар в городском Дворце культуры, а в Бийске учения пройдут на территории Бийской льняной компании.
Также учения проведут на следующих объектах:
— в ООО “Созидатель плюс” (Новоалтайск);
— в Волчихинском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей (Волчиха);
— в администрации Ельцовского района (Ельцовка);
— в многофункциональном культурном центре (Быстрый Исток);
— в ООО “Содружество” (Топчиха);
— в ООО “Стройка” (Камень-на-Оби);
— на Михайловском мукомольном комбинате (Миайловское);
— в культурно-досуговом центре (Верх-Суетка);
— в культурно-информационном центре (Змеиногорск);
— в ООО “Сиболеум” (Ребриха).