Не надо паники. Алтайские спасатели 16 февраля проведут плановые учения

16 февраля на территории Алтайского края пройдут плановые учения пожарно-спасательных отрядов. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

В Барнауле спасатели ликвидируют условный пожар в городском Дворце культуры, а в Бийске учения пройдут на территории Бийской льняной компании.

Также учения проведут на следующих объектах:

— в ООО “Созидатель плюс” (Новоалтайск);

— в Волчихинском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей (Волчиха);

— в администрации Ельцовского района (Ельцовка);

— в многофункциональном культурном центре (Быстрый Исток);

— в ООО “Содружество” (Топчиха);

— в ООО “Стройка” (Камень-на-Оби);

— на Михайловском мукомольном комбинате (Миайловское);

— в культурно-досуговом центре (Верх-Суетка);

— в культурно-информационном центре (Змеиногорск);

— в ООО “Сиболеум” (Ребриха).