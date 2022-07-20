«Не одной Москвой награждена»: модель Калашникова приехала на Алтай и записала новую песню

Известная российская модель, актриса и певица Анна Калашникова прилетела на Алтай и стала ведущей Altai Fashion Week. Как сообщают организаторы мероприятия, там показали более 30 моделей и показы российских дизайнеров: Евгении Климковой, Алины Сергеевой и ZunaMi by Liutik Bedrik.

Кроме того, по итогам визита Анна Калашникова в ближайшее время запишет новую песню совместно с барнаульским композитором Владимиром Бодровым. Это будет песня о любви и человеческих отношениях

На странице в социальных сетях Анна Калашникова также выкладывала фото с республики Алтай. В частности, она позировала на фоне гор с автоматом Калашникова и в красивом обтягивающем зеленом костюме.

«Есть в России прекрасные места! Я так счастлива, что открыла для себя Алтай. И таких мест я уверена ещё очень много. Даже если нам все страны закроют — всей жизни не хватит посетить их. Хочу вам пожелать как можно больше любоваться природой, ценить ее красоту. При возможности отправляться в путешествия по России. Открывать для себя новые места. Делиться информацией с другими. Мы ещё многое не знаем о своей стране. Не одной Москвой она награждена. И как говорится все лучшее находится рядом. Нужно только открыть глаза», — написала девушка в соцсетях.

Чем известна Анна Калашникова?

Снималась в кино: лентах «Простые истины», «Московские окна», «Знахарь», «Час Волка», «Самая лучшая бабушка», «Анжелика». Затем последовали роли в фильмах «Чиста вода у истока», «Мантикора» и «Амазонки». Популярной Анна стала благодаря личной жизни: встречалась с певцом Прохором Шаляпиным. Также Калашникова выступала в роли модели и активно выступала в качестве певицы, записав несколько песен. С 2014 года Калашникова является амбассадором японского бренда JAPONICA RUSSIA. Также знаменитость стала рекламным лицом марки «Лошадиная сила», сети фитнес-клубов «Зебра», ювелирных украшений L'AMORE и белья SilkWay.