Тихо и тепло. О погоде в День народного единства в Алтайском крае

От +6 до +11 градусов ожидается в Алтайском крае 4 ноября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, синоптики прогнозируют, что день пройдёт преимущественно без осадков.

В утренние часы местами образуется туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле ожидается от +6 до +8 градусов. Преимущественно без осадков, на дорогах в утренние часы местами гололедица, туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.