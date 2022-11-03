Тихо и тепло. О погоде в День народного единства в Алтайском крае
В утренние часы местами образуется туман
4 ноября 2022, 06:02
От +6 до +11 градусов ожидается в Алтайском крае 4 ноября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, синоптики прогнозируют, что день пройдёт преимущественно без осадков.
В утренние часы местами образуется туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
В Барнауле ожидается от +6 до +8 градусов. Преимущественно без осадков, на дорогах в утренние часы местами гололедица, туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
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