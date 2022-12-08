Не покупай, возьми на улице: подборка мемов про «облезлую» новогоднюю елку в Заринске

Сейчас в Сети активно обсуждают новогоднюю ёлку, которую установили на главной площади Заринска. Amic.ru не смог пройти мимо и решил увековечить новогоднее дерево в мемах.

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Общество Жителей Заринска насмешила потрепанная городская елка

Напомним, что на опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что у дерева не хватает части веток, что стало поводом для шуток со стороны комментаторов. Один из подписчиков предположил, что в ёлку «шарахнула» молния, а другой выдвинул версию, согласно которой её на самом деле спилили на дрова, однако позднее решили оставить на площади.

Глава Заринска Виктор Азгалдян отметил, что ёлку обсуждают каждый год, потому что она создаёт новогоднее настроение, но при этом он призвал оценивать конечный, а не промежуточный результат. Он пообещал, что дерево украсят и добавят ему пышности.