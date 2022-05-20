Не ремонтировали из-за пандемии. В Минздраве прокомментировали кадры из Волчихинской больницы

В Минздраве прокомментировали кадры из Волчихинской больницы, которые опубликовала местная жительница. Женщина жаловалась на то, что стены в палатах трещат по швам, местами прорастают растения и лезут клопы, а на кроватях, которые установлены здесь, невозможно спать.

В Минздраве отметили, что инфекционное отделение больницы является обособленным помещением и действительно нуждается в ремонте. В 2018 году здесь меняли крышу, окна и двери.

«В отделении, при том что стены, пол и потолок действительно находятся в неудовлетворительном состоянии, полностью соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы: в боксах имеются бактерицидные лампы, рециркуляторы, отдельные санузлы, пациенты с различными инфекциями не пересекаются друг с другом», — сказано в сообщении Минздрава.

В ведомстве отметили, что отремонтировать помещения не могли из-за коронавируса. Это единственное инфекционное отделение в районе и заражённые пациенты поступали сюда практически ежедневно. Закрыть его на ремонт было невозможно.

«В настоящее время в регионе наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации, сейчас завершается разработка проектно-сметной документации, уже в текущем году будут выделены средства и в инфекционном отделении начнётся капитальный ремонт», — добавили в Минздраве.