Не шутки: Елене Степаненко придется доказать, что она жила с Петросяном

Адвокат Екатерина Мурзакова считает, что Елене Степаненко, возможно, придется через суд доказывать, что она жила вместе с Евгением Петросяном.

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Культура Елена Степаненко через суд хочет разделить имущество с Евгением Петросяном

Напомним, супруги-юмористы недавно заявили о своем разводе. При этом Елена Степаненко требует, чтобы ее экс-супруг отдал ей 80% совместно нажитого имущества. Евгений Петросян предлагает поделить имущество поровну.

Бракоразводный процесс идет в Хамовническом суде Москвы, который наложил арест на имущество супругов.

Между тем ряд СМИ сообщили о том, что супруги уже много лет живут отдельно.

Комментируя ситуацию, адвокат Мурзакова сказала "РИА Новости", что, скорее всего, адвокаты сторон будут доказывать факт совместного проживания супругов. "И если в суде они будут доказывать, что Степаненко и Петросян уже несколько лет не живут в браке, не ведут совместное хозяйство, у них отдельные счета, есть прецеденты в московских судах — в моей практике было не одно такое решение, когда официально доказывается, что с такого-то момента люди не ведут совместное хозяйство, и все имущество, которое было приобретено после этой даты, может быть признано личным", — сказала Мурзакова.

Петросян и Степаненко состояли в официальном браке более 30 лет. Сейчас они намерены расторгнуть свои отношения.