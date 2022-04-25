«Не вымылось даже в кипятке»: жители Барнаула пожаловалась на некачественный изюм из «Марии-Ра»
В соцсетях женщина рассказала, что продукт пахнет машинным маслом и полностью измазан в «жиру», который не смывается даже в кипятке. В комментариях люди подтвердили, что тоже купили товар в «смазке»
Жительница Барнаула пожаловалась на качество изюма, который продаётся в алтайской сети супермаркетов «Мария-Ра». В публикации в Telegram-канале «Регион-22 Барнаул» женщина рассказала, что продукт пахнет машинным маслом и полностью измазан в «жиру», который не смывается даже в кипятке.
«Зачем продавать такой продукт? Пахнет машинным маслом. Весь жирный. И не нужно писать, что это специальное средство, чтобы продукт не испортился, это не вымылось даже в кипятке!» — написала она.
К публикации приложено фото изюма и руки, после того как женщина попыталась помыть продукт.
В комментариях некоторые пользователи отметили, что накануне также купили изюм в торговой сети — он тоже пах машинным маслом и отмыть его от «смазки» не удалось.
Напомним, что ранее в апреле житель Барнаула пожаловался на высокие цены в магазине «Мария-Ра». Тогда внимание горожанина привлекла стоимость сухого молока и заменителя сухих сливок.