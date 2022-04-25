«Не вымылось даже в кипятке»: жители Барнаула пожаловалась на некачественный изюм из «Марии-Ра»

Жительница Барнаула пожаловалась на качество изюма, который продаётся в алтайской сети супермаркетов «Мария-Ра». В публикации в Telegram-канале «Регион-22 Барнаул» женщина рассказала, что продукт пахнет машинным маслом и полностью измазан в «жиру», который не смывается даже в кипятке.

«Зачем продавать такой продукт? Пахнет машинным маслом. Весь жирный. И не нужно писать, что это специальное средство, чтобы продукт не испортился, это не вымылось даже в кипятке!» — написала она.

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К публикации приложено фото изюма и руки, после того как женщина попыталась помыть продукт.

В комментариях некоторые пользователи отметили, что накануне также купили изюм в торговой сети — он тоже пах машинным маслом и отмыть его от «смазки» не удалось.

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