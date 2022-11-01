Небензя: РФ примет собственные меры по контролю судов с зерном в Чёрном море

На фоне атак беспилотников на Черноморский флот РФ Россия будет вынуждена принимать собственные меры по досмотру судов, идущих через Чёрное море. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

«Учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Чёрное море остаётся зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов», — рассказал Небензя.

Он также заявил, что Москва в ближайшее время детализирует выводы и дальнейшие подходы к зерновой сделке. Постпред подчеркнул, что РФ исходит из того, что решения в рамках «черноморских договорённостей», принятые без участия Москвы, ни к чему её не обязывают.

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Напомним, что 29 октября, после атаки Украины на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя, Россия объявила о приостановке участия в вывозе сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны отметили, что теракт со стороны украинских сил готовился под руководством специалистов из Великобритании.

31 октября стало известно, что Турция и ООН возобновляют инспекции судов в рамках зерновой сделки. 30 октября делегации совместно с Украиной утвердили график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору, а в Минобороны Турции подтвердили, что досмотр судов с зерном на рейде Стамбула планируется продолжать.