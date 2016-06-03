Небольшой астероид диаметром три метра упал в США
Небесное тело двигалось со скоростью 64,7 тысячи км в час
3 июня 2016, 11:03
Фото: pixabay.com
Небольшой астероид диаметром около трех метров упал в четверг, 2 июня, на территории американского штата Аризона, сообщает Regnum.ru, ссылаясь на данные NASA.
Фото: NASA
Небесное тело вошло в атмосферу Земли приблизительно в 13:00 (мск). Последний раз астероид был замечен над Национальным парком Тонто на высоте около 35 километров, после чего скрылся из виду.
Известно, что астероид двигался со скоростью порядка 64,7 тысячи км в час, а его кинетическая энергия составила около 10 килотонн.
Об ущербе, причиненном падением астероида, сведений нет.
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