Небольшой астероид диаметром три метра упал в США

Фото: pixabay.com

Небольшой астероид диаметром около трех метров упал в четверг, 2 июня, на территории американского штата Аризона, сообщает Regnum.ru, ссылаясь на данные NASA.

Фото: NASA

Небесное тело вошло в атмосферу Земли приблизительно в 13:00 (мск). Последний раз астероид был замечен над Национальным парком Тонто на высоте около 35 километров, после чего скрылся из виду.

Известно, что астероид двигался со скоростью порядка 64,7 тысячи км в час, а его кинетическая энергия составила около 10 килотонн.

Об ущербе, причиненном падением астероида, сведений нет.

