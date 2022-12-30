Небольшой снег. О погоде в Алтайском крае 30 декабря

Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с

30 декабря 2022, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -10 до -15 градусов ожидается в Алтайском крае днем 30 декабря. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами в предгорьях будет теплее — от -4 до -9 градусов.

В отдельных районах небольшой, по югу местами умеренный снег. В утренние часы местами изморозь. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается от -11 до -13 градусов. Без существенных осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер восточный, 2-7 м/с.