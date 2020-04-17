Нецелесообразно. МЧС не рекомендует носить защитные маски на улице
Специалисты ведомства усомнились в пользе этого средства защиты на открытом воздухе
Специалисты МЧС России посоветовали не использовать защитные маски на улице, так как "нужно дышать свежим воздухом", сообщает ФАН.
По оценке спасателей, от масок есть польза только в помещениях, где наблюдается скопление людей или при общении с зараженными. На открытых пространствах это нецелесообразно, уверены в ведомстве.
Представитель министерства уточнил, что важно регулярно мыть руки и не использовать одни и те же одноразовые маски по нескольку раз.
В МЧС рекомендовали вести здоровый образ жизни, высыпаться и питаться полезной пищей, в которой достаточно витаминов, белков и минеральных веществ.
Как ранее писал amic.ru, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что использование медицинских масок может навредить, так как некоторые люди с ними ощущают себя защищенными, и игнорируют остальные меры безопасности.
По ее словам, маска совсем не гарантирует защиту от заражения. Более того, достаточная физическая дистанция дает даже большую безопасность, подчеркнула Вуйнович.