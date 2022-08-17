Неделя крутых подарков: парк «Арлекино» запустил беспроигрышную лотерею

Парк «Арлекино» запустил беспроигрышную лотерею, которая проходит с 15 по 21 августа. Участником станет каждый, кто в эти дни единовременно пополнит карту «Арлекино» на сумму от 1500 рублей.

В призовом фонде более двух тысяч лотов: бытовая техника для кухни, лимонады от партнёров, пицца, шаурма и шашлыки от кафе парка, катание на пони, сладкая вата и, конечно, много бесплатных билетов на аттракционы. Приз ждать не придётся: его вручат вместе с покупкой билета, не отходя от кассы.

Напомним, в «Арлекино» работают семейные, детские и экстремальные аттракционы, верёвочный городок и катание на лошадях. Здесь есть несколько кафе, клуб и банкет-холл. Для горожан устраивают концерты живой музыки, фестивали, дегустации, флешмобы и другие мероприятия.

Информацию об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на странице «ВКонтакте».

Парк «Арлекино»

Адрес: Барнаул, ул. Г. Исакова, 149а

Тел.: 8-913-090-28-26

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