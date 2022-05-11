Нефть, тусовка и гламур: на Wink выйдет документальный сериал «Нулевые»

Видеосервисы Wink и more. tv представили первый трейлер документального проекта Сергея Минаева «‎Нулевые» (18+), посвящённого одному из самых грандиозных десятилетий в новейшей истории страны. Премьера состоится 12 мая, далее каждый четверг будет доступна новая серия. Всего в сериале шесть эпизодов.

«‎Нулевые для меня — время абсолютной свободы и беспредела. Беспредела от свободы и возможностей. Всё, что ты придумал, могло осуществиться и реализоваться. Было ощущение всеобщей победы индустрии», — говорит режиссёр, продюсер, ведущий Фёдор Бондарчук.

«Нулевые» стали прямым продолжением «Девяностых», первого исторического сериала Минаева, который расскажет о том, как жители России, постепенно приходящей в себя после лихого постперестроечного десятилетия, осваивались в новой экономической реальности. В сериале воспоминаниями об этом времени поделятся Фёдор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Алёна Долецкая, Константин Хабенский, Алексей Чадов, Аркадий Новиков, Гуф, Cлим, Птаха, Артемий Лебедев и другие важные фигуры нулевых.