Нефть, тусовка и гламур: на Wink выйдет документальный сериал «Нулевые»
Премьера состоится 12 мая
Видеосервисы Wink и more. tv представили первый трейлер документального проекта Сергея Минаева «Нулевые» (18+), посвящённого одному из самых грандиозных десятилетий в новейшей истории страны. Премьера состоится 12 мая, далее каждый четверг будет доступна новая серия. Всего в сериале шесть эпизодов.
«Нулевые для меня — время абсолютной свободы и беспредела. Беспредела от свободы и возможностей. Всё, что ты придумал, могло осуществиться и реализоваться. Было ощущение всеобщей победы индустрии», — говорит режиссёр, продюсер, ведущий Фёдор Бондарчук.
«Нулевые» стали прямым продолжением «Девяностых», первого исторического сериала Минаева, который расскажет о том, как жители России, постепенно приходящей в себя после лихого постперестроечного десятилетия, осваивались в новой экономической реальности. В сериале воспоминаниями об этом времени поделятся Фёдор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Алёна Долецкая, Константин Хабенский, Алексей Чадов, Аркадий Новиков, Гуф, Cлим, Птаха, Артемий Лебедев и другие важные фигуры нулевых.
«Мы праздновали, мы гуляли, мы обмывали все так, как никогда в жизни — то самое зажигалово, без которого невозможно не вспомнить нулевые. Тарантино, Кустурица, Изабель Аджани, Мэрил Стрип и её дочь, — все они сидят у меня на ужине журнала Vogue. Сейчас в это поверить невозможно. Я помню, как всё время себя чуть-чуть пыталась ущипнуть и сказать: „Боже мой, это правда с тобой сейчас происходит“», — вспоминает Алёна Долецкая, главный редактор Vogue Russia в 1998-2010 годах.