Негативное отношение к российскому футболу предложили менять через прессу
Такое предложение Широков направил в Российскую футбольную премьер-лигу
16 июля 2017, 17:44
Бывший капитан сборной России по футболу, глава совета Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков придумал, как изменить негативное отношение россиян к отечественным клубам, пишет LIFE.
Идея заключается в подходе к общению с прессой. По мнению Широкова, каждый футбольный клуб должен выделить по четыре игрока, которые после матчей будут встречаться с прессой для комментирования игры.
Такое предложение Широков направил в Российскую футбольную премьер-лигу.
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