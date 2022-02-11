Негде ставить пробу. Как на Алтае работает лаборатория, где сделали миллион тестов на COVID

Лаборатория ПЦР-исследований работает на базе Диагностического центра в Барнауле с самого начала пандемии коронавируса. В последние недели нагрузка на сотрудников стала колоссальной: если раньше здесь делали около 2-3 тысяч тестов в сутки, то сейчас — не меньше 10-14 тысяч. Биоматериалы для исследований везут сюда со всего Алтайского края. В общей сложности в Диагностическом центре с начала эпидемии проанализировали больше миллиона мазков. Сотрудники работают круглосуточно на пределе физических, а также моральных возможностей. Мы побывали в лаборатории и узнали, как делают тесты на COVID-19, сколько приходится ждать результатов и почему проводить исследования — огромные затраты.

Лаборатория Диагностического центра работала и до пандемии. Там выявляли различные вирусы, в том числе те, что передаются половым путём. Однако с приходом коронавируса лабораторию перепрофилировали, а нагрузка на сотрудников выросла в разы. С появлением в Алтайском крае сверхзаразного штамма “омикрон” она стала ещё сильнее. Если в начале эпидемии в Диагностическом центре с трудом осиливали несколько сотен тестов в сутки, то в последние “жаркие” недели мощность лаборатории позволяет делать от 10 до 14 исследований в сутки, а иногда даже 16 тысяч.

Нарастить мощность помогло новое оборудование, а также расширение штата. Сегодня около 40 медицинских сотрудников работают в лаборатории в три смены по шесть часов. Исследования не прекращаются даже ночью. Привозят пробы с биоматериалом раз в день в специальных мешках — со всех поликлиник Алтайского края. На сортировку одного пакета уходит около часа. К разбору биоматериала привлечены студенты Барнаульского базового медицинского колледжа, которые сверяют информацию на пробирках с данными, занесёнными в единую информационную базу. Важно ничего не перепутать. Впрочем, за время существования лаборатории такого не происходило ни разу.

У биоматериала есть свой срок годности: он действителен в течение недели с момента взятия мазка. При этом из районов края в Барнаул данные для изучения доставляют не каждый день, а только когда набирается большой объём для исследований. По словам медиков, работающих в лаборатории, больше всего курьеров из районов прибывает в период между 14 и 17 часами. В последние дни, на фоне резкого роста количества заболевших, материалы в Диагностический центр доставляют буквально в режиме нон-стоп.

Далее пробы отправляются в лабораторию по выделению возможного вируса. В специальном боксе за столом в белых комбинезонах, респираторах и очках сидят несколько фельдшеров, которые и работают с содержимым пробирок. Условия — тяжелейшие. Такие же, как и у медиков красной зоны, работающих с коронавирусными больными. Однако заразиться во время исследований невозможно: все носят защитные костюмы, чтобы случайно не подхватить заразу друг от друга. Сейчас дорог каждый здоровый сотрудник.

Коронавирус выявляется во время полимеразной цепной реакции (ПЦР). Метод считается наиболее точным и используется во всём мире. Изобрёл его в 1983 году американский биохимик Кэри Муллис. С помощью реагентов медики выявляют специальные нуклеиновые кислоты. Биоматериалы помещают в бокс, состоящий из 96 лунок. Каждый бокс и ячейку необходимо пронумеровать. Всё приходится делать в ручном режиме. На эту важную работу, включая подготовку дозатора, уходит около двух-трёх часов.

За одну пробу нужно четыре раза поменять наконечник дозатора. Операция проходит в несколько этапов. Технология довольно сложная. Сотрудники лаборатории стараются не пить воду, чтобы не ходить часто в туалет. Фельдшеры работают в противочумных герметичных костюмах, которые очень сложно снимать. Туалеты находятся за пределами бокса, поэтому дорога каждая минута.

“Раздеваться лень. Это лишнее время, которое я могу потратить на работу с пробами”, — говорит фельдшер-лаборант Алла Полиянова.

Далее бокс передают через специальное окно в лабораторию по амплификации. Это важнейший этап исследования. Работают с пробами уже биохимики. Они анализируют данные с помощью специальных 11 аппаратов по ДНК-диагностике. Оборудование очень дорогое. Кстати, в 2021 году в Диагностический центр поступила медтехника, которая позволила увеличить число исследований на коронавирус. На это из краевого бюджета потратили около 17 миллионов рублей. И не зря. Именно в лаборатории по амплификации проходят процессы полимеразной цепной реакции: денатурация, отжиг и элонгация.

Бокс загружают в специальный прибор — амплификатор. Дальше всё делает компьютер. На исследование уходит около трёх часов. После этого специалисты узнают — заражён ли коронавирусом человек или нет. Как пояснила amic.ru заведующая лабораторией биохимических исследований Надежда Ломова, если в начале пандемии только 10% тестов были положительными, то в последние дни — около 60%.

Дальше данные необходимо по закрытым каналам передать в Министерство здравоохранения Алтайского края. Информацию о положительных пробах в течение часа отправляют в Роспотребнадзор, а уже оттуда — в поликлиники региона. Полный цикл исследований в лаборатории Диагностического центра на коронавирус занимает в среднем около 7-8 часов. Сотрудники центра утверждают, что почти за два года пандемии выучили алгоритм работы до автоматизма. Правда, узнать, каким человек болен штаммом, в лаборатории не могут. Для этого необходимо проводить отдельные исследования.

Материалы, использованные во время лабораторных исследований, утилизируют. Для этого в Диагностическом центре есть отдельный бокс.

Провести одно исследование — огромные затраты. Реагенты для выделения вируса стоят недёшево. За время пандемии их закупили уже на несколько миллионов рублей. Сотрудники лаборатории шутят, что на этом бизнесе за время пандемии “хорошо заработали поставщики реагентов”. Также дорого обходятся пластмассовые боксы для проб и защитные костюмы, которые медики обязаны менять каждые шесть часов.

“Сейчас резкий подъём заболеваемости. Мы тут как на войне. Работаем сутками. Днём и ночью. Если раньше мы едва успевали обработать только 300 проб, то сегодня и 10 тысяч — не проблема. Надеемся, что пандемия уже скоро спадёт. Просто хочется выспаться”, — рассказала заведующая лабораторией биохимических исследований Надежда Ломова.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru