Неизменно вкусно: как в Барнауле проходит юбилейный фестиваль «Дни алтайского сыра»

Традиционные «Дни алтайского сыра» проходят в Барнауле с 17 по 26 августа. Это уже 15-й подобный гастрономический фестиваль, который знакомит покупателей с сыроделами и неизменно собирает множество гостей.

В этом году праздник начался с экскурсии на «Логовскую сыроварню», где гости увидели, как производят сыр и молочные продукты, и тут же попробовали их. После барнаульцы приняли участие в винном вечере, где нашли лучшие сочетания различных видов вина с алтайскими сырами. Также в рамках фестиваля прошёл мастер-класс по скетчингу (быстрым рисункам), который сопровождался дегустациями сырных нарезок.

Фото: «Алтайские бренды»

Кроме того, горожане приняли участие в кулинарном мастер-классе от шеф-повара Михаила Хмелинина. А самые маленькие жители Барнаула посетили «Международный колледж сыроделия», где научились самостоятельно готовить мягкий сыр и горячий молочный шоколад.

Ещё в рамках фестиваля проходили розыгрыши подарков и конкурсы, победители которых заберут свои призы 27 августа на фестивале «Алтайские бренды. Продукты для здоровья». Здесь гости смогут найти свои любимые сыры, а также попробовать новинки алтайских сыроделов.

Все подробности о «Днях алтайского сыра» и фотоотчёты можно найти в группе фестиваля во «ВКонтакте».