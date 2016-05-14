Неизвестные подбросили свиную голову к приемной Ангелы Меркель

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Полиция приморского города Штральзунд на севере Германии расследует инцидент с подброшенной к двери приемной канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пишет "Интерфакс".

Правоохранители отмечают, что находку сделали случайно рано утром в субботу, 14 мая, во время патрулирования района. В полиции добавили, что на голове животного была сделана "оскорбительная надпись" в адрес Меркель. При этом сотрудники правопорядка не уточнили содержание надписи.

Полицейские уже обратились к местным жителям, которых попросили сообщить, если они располагают какой-нибудь информацией об инциденте. По факту оскорбления канцлера возбудили уголовное дело.

Европейские СМИ отметили, что данный инцидент является не первым за последние месяцы. Националистически настроенные радикалы бросают туши свиней в миграционные центры, чтобы оказать неприятное воздействие на мигрантов. В ходе таких актов вандализма они используют разные части свиньи, которая запрещена для употребления у мусульман.