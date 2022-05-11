Неизвестные расстреливают бездомных собак в Бийске

В Бийске неизвестные начали стрелять по бездомным собакам. Как сообщает «Бийский рабочий», об этом рассказали в городском обществе защиты животных.

Зоозащитники рассказали, что сначала собак часто травили, а теперь то и дело спасать приходится тех, кто пострадал от пуль. Недавно одно из пострадавших животных нашли с открытой раной, в которой завелись опарыши. При этом под пули попадают и хозяйские животные, которых на садовых участках оставляют в качестве охранника.

В Бийске уже известно о нескольких случаях гибели животных. Некоторых удается спасти, однако за лечение хозяевам приходится отдавать приличную сумму — более 20 тысяч рублей.