Неизвестные сожгли во Львове цыганский табор

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Неизвестные сожгли в украинском Львове цыганский табор. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УНИАН и уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

Отмечается, что инцидент произошел 9 мая. Злоумышленники подожгли табор, который был расположен у поселка Рудное Железнодорожного района города Львова. Имущество цыган уничтожил огонь, им пришлось покинуть поселение.

Денисова направила запрос руководству областного управления Национальной полиции с просьбой принять меры реагирования.

Отмечается, что хулиганы уже нападали на цыган на Украине. 21 апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали табор на Лысой горе в Голосеевском районе Киева. По факту умышленного повреждения имущества путем поджога и хулиганства стражи порядка открыли уголовное производство.