Неизвестные украли часть арестованных миллиардов полковника Захарченко

Следственный комитет РФ проводит проверку по факту хищения части денег, арестованных по делу полковника полиции Дмитрия Захарченко, сообщает "РЕН ТВ"

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Общество Следствие не может найти владельца миллиардов, изъятых у Захарченко

Проверка факта хищения арестованных денег поручена следователю по особо важным делам при председателе СКР генерал-майору юстиции Константину Криворотову. Речь идет о средствах, которые были изъяты во время расследования дела экс-замглавы управления "Т" ГУЭБиПК полковника Дмитрия Захарченко.

Правоохранительные органы недосчитались почти трех миллионов евро (больше 200 миллионов рублей по нынешнему курсу) из той суммы средств, которую изъяли при обыске, сообщает "Интерфакс".

Следователи пытаются выяснить, кто прикасался к миллиардам Захарченко. Отмечается, что деньги пересчитывали несколько дней, перед тем как передать их в банк. Деньги были в 44 коробках.

Теперь под подозрением находятся инкассаторы, полицейские и сотрудники кассово-инкассаторского центра.

Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года. Полковника обвинили в получении взятки. Во время обыска в квартире Захарченко были обнаружены около 9 млрд рублей в разной валюте, происхождение которых правоохранитель объяснить не смог.