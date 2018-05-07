Неизвестные украли кольцо за 47 млн рублей у пьяной жены олигарха

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Неизвестные похитили у супруги бывшего топ-менеджера "Лукойла" Лизы Адаменко кольцо за 47 миллионов рублей, пока девушка спала в подъезде в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет РИА "ФАН" со ссылкой на Mash.

Сообщается, что 19-летняя девушка потеряла ключи от квартиры и, будучи пьяной, уснула в подъезде. Когда она проснулась, то обнаружила пропажу кольца, телефона, сумки Chanel стоимостью 8 тысяч долларов, а также кошелька MIU MIU за 10 тысяч долларов.

Сообщается, что девушка обратилась с заявлением в полицию. Поскольку она была пьяной, ее направили на медосвидетельствование.

Подчеркивается, что найти злоумышленников по горячим следам не удалось.