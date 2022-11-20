Некоторые россияне в 2022 году получат от государства почти 16 тысяч рублей

По словам экономиста, люди из этой категории могут рассчитывать не только на выплаты, но и на льготы

20 ноября 2022, 11:26, Илья Звягинцев

В 2022 году люди, которые являются почётными донорами России, получат выплату почти в 16 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Как рассказала экономист Дарья Стюрина, каждый донор имеет право на один выходной с сохранением зарплаты, а ещё для них предусмотрено бесплатное питание.

При этом почётные доноры имеют право на получение оплачиваемого отпуска в удобное время или внеочередное оказание медпомощи, а также на покупку льготных путёвок в санатории.

Кроме того, почётные доноры получают единоразовую выплату от государства, размер которой в 2022 году составляет 15 713,84 рубля.

Эксперт добавила, что региональные власти могут вводить дополнительные льготы для почётных доноров.

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