Некоторые россияне в 2022 году получат от государства почти 16 тысяч рублей
По словам экономиста, люди из этой категории могут рассчитывать не только на выплаты, но и на льготы
В 2022 году люди, которые являются почётными донорами России, получат выплату почти в 16 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм».
Как рассказала экономист Дарья Стюрина, каждый донор имеет право на один выходной с сохранением зарплаты, а ещё для них предусмотрено бесплатное питание.
При этом почётные доноры имеют право на получение оплачиваемого отпуска в удобное время или внеочередное оказание медпомощи, а также на покупку льготных путёвок в санатории.
Кроме того, почётные доноры получают единоразовую выплату от государства, размер которой в 2022 году составляет 15 713,84 рубля.
Эксперт добавила, что региональные власти могут вводить дополнительные льготы для почётных доноров.