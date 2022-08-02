Некоторые российские пенсионеры в августе получат дополнительную выплату

С 3 августа часть российских пенсионеров получит дополнительную выплату к привычной пенсии. Об этом рассказал эксперт Сергей Власов.

Денежные средства предусмотрены для тех россиян, которые родились в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945-го, а значит, они относятся к категории «дети войны».

В августе по 1000 рублей получат дети войны Приморского края. Денежные средства будут перечислены в преддверии дня окончания Второй мировой войны. Поступит такая выплата вместе с августовской пенсией.

Процесс перечисления денежных средств начнётся 3 августа 2022 года.

Как отмечает АБН, в каждом регионе России меры поддержки детей войны отличаются.