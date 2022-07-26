Алтайский депутат и предприниматель принял участие в антикоррупционном форуме в Казани

Казань стала площадкой для обсуждения новых практик и особенности борьбы с коррупцией — на минувшей неделе здесь прошла масштабная профильная конференция. Участие в ней приняли эксперты, правоохранители, чиновники и предприниматели со всей страны. В том числе и представитель Алтайского края — советник председателя правления МОО «Национальный комитет общественного контроля», член совета по взаимодействию с регионами Общероссийской общественной организацией «Офицеры России», гендиректор клиники «Пигмалион» и депутат Барнаульской гордумы Алексей Маликов.

Они оценили реализацию закона о противодействии коррупции и обменялись опытом борьбы работы в этом направлении, в том числе обсудили наработки Татарстана.

Маликов обозначил тему распределения квот ОМС. Чтобы исключить коррупционную составляющую в этой сфере, распределение квот должно быть максимально прозрачным, с чёткими критериями и соблюдением всех норм федерального законодательства. Это позволит получать качественную бесплатную медпомощь, подчеркнул Алексей Маликов.

И добавил, что в этой сфере скоро произойдут реальные изменения — недавно президент Владимир Путин подписал указ о создании в стране новой информационной антикоррупционной системы «Посейдон».

«Посейдон» создадут для информационно-аналитического обеспечения деятельности госорганов, органов публичной власти, «Сириуса» и Банка России. Сейчас каждое десятое уголовное дело в России связано с коррупцией. Система «Посейдон» будет анализировать и взаимодействовать с другими информационными системами по антикоррупционным вопросам. С федерального уровня систему постепенно внедрят и на муниципальном. Над предложениями работает и команда Национального комитета общественного контроля, что отражено в резолюции", — уточнил Маликов.

Фото: Национальный комитет общественного контроля

Участники конференции проголосовали и приняли резолюцию по итогам работы конференции. Её направят во все федеральные органы власти, в законодательные органы и субъекты России.

А итоги конференции опубликуют в информационно-аналитическом журнале «Вестник Национального комитета общественного контроля». Он станет форматом учебного пособия в антикоррупционной политике в части, касающейся взаимодействия органов власти, институтов гражданского общества и бизнес-сообщества в противодействии коррупции.

Организаторами конференции выступили общественная организация «Национальный комитет общественного контроля» (Москва), Общественная палата Татарстана, управление президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики, общественная организация «Офицеры России», совет общественных организаций и объединений Татарстана по противодействию коррупции.