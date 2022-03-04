Немецкий дипломат призвала прекратить нападки на проживающих в Германии россиян

Глава германского МИД Анналена Бербок попросила прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Любой, кто враждебно относится к белорусам или русским в Германии, нападает не только на наших сограждан, но и на основные принципы нашего сосуществования. Мы держимся вместе. Мы сильнее ненависти», — заявила министр.

Ранее появлялись сообщения, что в одном из немецких ресторанов отказались обслуживать российских граждан из-за ситуации на территории Украины. Вскоре ресторан изменил условия, заявив, что не будет обслуживать людей, выступающих за агрессивную войну. Позже сайт ресторана стал недоступен.