Немецкий медик установил настоящую причину развития атеросклероза

Немецкий ученый Аксель Хаверих установил, что сужение артерий в результате возникновения атеросклероза не возникает из-за скопления в сосудах холестерина, сообщают "Известия".

По мнению эксперта, настоящей причиной является нарушение кровоснабжения внешней стенки артерий. Оно может возникнуть в результате длительных воспалительных процессов. Холестерин влияет на развитие болезни только у людей с врожденными проблемами липидного обмена.

Ученый подчеркивает, что атеросклероз стоит рассматривать исключительно как болезнь микрососудов. Артерии начинают заболевать позднее.

Для профилактики Хаверих порекомендовал сделать прививку от гриппа, а также пройти реабилитацию хронических воспалений десен, слизистой желудка, носовых пазух и остеоартрита.