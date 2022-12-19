Немного снежно. О погоде в Алтайском крае 19 декабря
В регионе после продолжительных заморозков сильно потеплеет
19 декабря 2022, 06:05, Илья Звягинцев
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае начало новой недели начнётся с потепления и снега. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.
В крае температура воздуха составит -10...-15 градусов. Небольшой, местами умеренный снег. В утренние часы местами изморозь.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут -11...-13 градусов.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
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