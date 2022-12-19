Немного снежно. О погоде в Алтайском крае 19 декабря

В регионе после продолжительных заморозков сильно потеплеет

19 декабря 2022, 06:05, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае начало новой недели начнётся с потепления и снега. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

В крае температура воздуха составит -10...-15 градусов. Небольшой, местами умеренный снег. В утренние часы местами изморозь.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -11...-13 градусов.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.