Необходимость реформы МВД после дела Голунова оценили в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал необходимость проведения реформ в органах внутренних дел после скандальной истории с журналистом Иваном Голуновым, сообщает РИА "Новости".

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"Каких-либо окончательных суждений относительно необходимости, целесообразности или нецелесообразности проведения каких-то реформ в органах внутренних дел в настоящее время нет", – сказал Песков.

"Обобщать ситуацию, основываясь на одном деле, было бы, наверное, не верно, хотя, безусловно, предстоит его проанализировать. А главное, предстоит дождаться результатов следствия, которое, собственно, будет проводиться и которое ведется Следственным комитетом, что тоже немаловажно", – добавил Песков.

Голунова обвиняли в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования. Сам журналист заявил, что наркотики ему подкинули сотрудники полиции.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отставке двух генералов МВД – начальников полицейских, которые принимали участие в деле журналиста. Сами полицейские отстранены на время расследования.