Неопознанный и летающий: странный белый шар засняли на севере Чили

Светящейся белый шар был снят на севере Чили. НЛО "поймали" на фото рядом с самым высоким памятником Южной Америки - из смотровых окон 272-футового Круз-дель-Терсер Миленио (Крест третьего тысячелетия).

На снимка виден белый шар света в воздухе. Фото было сделано днем. Необычное явление активно обсуждают пользователи социальных сетей, куда попали фотографии.

Одни считают, что это действительно НЛО и Чили посетили внеземные существа. Другие с ними спорят у говорят, что это просто отражением на стекле окон монумента.

"Удивительная съемка загадочного света, НЛО", - пишут пользователи. "Теперь все каналы говорят о НЛО", - говорят люди в соцсетях.

Однако нашлись и те, кто против такой версии.

"Это, очевидно, вспышка мобильного телефона", "Как смешно, ясно, что мобильный телефон вспыхивает, человек подходит ближе к окну, и НЛО тоже это делает", пишут люди.