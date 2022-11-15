Несколько дорог и спортплощадок могут сделать в Барнауле по инициативе жителей

Несколько автомобильных дорог и спортивных площадок могут отремонтировать в Барнауле в 2023 году в рамках муниципальной программы инициативного бюджетирования. Как сообщает пресс-служба мэрии, жители города, представители ТОС подают различные предложения, направленные на улучшение барнаульской инфраструктуры.

В числе инициативных проектов, которые хотят реализовать барнаульцы, — асфальтирование улицы Беловежской в селе Власиха. Кроме того, местные жители предложили отремонтировать дорогу и сделать водоотводные каналы на Инженерной. Дорожный ремонт по программе хотят провести жители микрорайона «Магистральный» Индустриального района. Проектом предполагается ремонт двух проездов: 2-го Станкостроительного длиной 270 метров и 3-го Станкостроительного — 265 метров.

Также барнаульцы предлагают отремонтировать дорогу по улице Альпийской в посёлке Южном. В ходе ремонта дорожного полотна жители посёлка готовы провести уборку мусора и покосить траву вдоль дороги. Другие активисты предлагают обустроить освещение в Индустриальном районе по проезду 6-му Инициативному. Там планируется установить 36 электроопор с уличными светильниками на участке протяжённостью чуть больше 1,5 километра.

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Другие активисты предлагают улучшить городскую инфраструктуру: отремонтировать несколько спортивных площадок. Так, кадетам из лицея № 52 предлагается обустроить площадку для занятий пожарно-прикладным спортом. В 2019 году подобную площадку возвели на средства гранта для младших школьников, однако она не подходит для подростков. Поэтому у лицея хотят уложить асфальт и резиновое покрытие, установить недостающее оборудование, спортивные тренажёры. Проект предполагает создание в лицее центра подготовки к туристическим, поисково-спасательным и пожарно-прикладным соревнованиям. Там хотят организовать тренировки для профессиональных пожарных.

Также барнаульцы предлагают отремонтировать стадион школы № 50. Идею поддержали родители и педагоги учреждения, а также жители микрорайона Новосиликатного. Предполагается, что у школы появятся тренажёрная площадка и комплексная спортплощадка для волейбола и баскетбола с покрытием и ограждением, а также дорожка для бега. Развивать спортивную инфраструктуру предлагают и жители посёлка Южного. Инициативный проект поступил от активистов ТОС «Южный», учителей и учащихся школы № 76. А жители Октябрьского района намерены обустроить беговую дорожку у МБУДО «Центр развития творчества и спорта». В Железнодорожном районе предложили оборудовать детскую спортплощадку по проезду Огородному, 31.

В мэрии Барнаула напомнили, что программа инициативного бюджетирования работает на условиях софинансирования: часть средств на реализацию проектов поступает от горожан, а остальные — из бюджета города. В 2021 году депутатами городской думы был принят пакет документов, который детально регламентирует программу инициативного бюджетирования на территории Барнаула. В соответствии с ними на первом этапе согласование прошли 43 заявки на определение территории реализации инициативного проекта в 2023 году. Затем всем поступившим проектам необходимо пройти процедуру общественного обсуждения. Принять в ней участие барнаульцы могут на официальном сайте города в разделе «Программа инициативного бюджетирования города Барнаула». Итоги по рассмотрению заявок подведут до 8 декабря.