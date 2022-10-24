Несколько групп добровольцев отправят из Алтайского края под Оренбург

24 октября из Бийска отправили очередную группу добровольцев, которые захотели принять участие в спецоперации на Украине. Как сообщает «Бийский рабочий», в ближайшие дни в городе ожидается еще несколько отправок — 25 и 26 октября в учебный центр Оренбургской области уедут не только добровольцы, офицеры, но и получившие повестку мужчины, находящиеся в запасе в возрасте до 35 лет.

24 октября из города отправилась группа добровольцев из 39 человек. Их направят в Тоцкое Оренбургской области. Преимущественно в нее входят мужчины, которые прошли срочную службу, служили по контракту или бывали в горячих точках. Среди них мотострелки, артиллеристы и водители. Есть и мужчины старше 50 лет.

«Мы не вправе отказать, если у человека хорошее физическое состояние. Единственное ограничение — возраст до 60 лет», — военный комиссар Бийска Дмитрий Куватов.

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Отметим, что информации о размере групп, которые отправятся в Тоцкое 25 и 26 октября — нет. Известно, что в Оренбургской области они пройдут военную подготовку и боевое слаживание.