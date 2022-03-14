Несколько светофоров отключат на Павловском тракте
Временное отключение нужно для того, чтобы провести работы на электросетях
14 марта 2022, 08:47, Илья Звягинцев
14 марта в Барнауле на Павловском тракте отключат несколько светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
С 13:00 до 16:00 светофоры не будут работать на следующих участках:
Павловский тракт — пр. Строителей — ул. Советской Армии;
Павловский тракт — ул. Фурманова;
Павловский тракт, 49.
Отмечается, что временное отключение необходимо для того, чтобы провести работы на электросетях.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков.
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