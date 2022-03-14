Несколько светофоров отключат на Павловском тракте

14 марта в Барнауле на Павловском тракте отключат несколько светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 13:00 до 16:00 светофоры не будут работать на следующих участках:

Павловский тракт — пр. Строителей — ул. Советской Армии;

Павловский тракт — ул. Фурманова;

Павловский тракт, 49.

Отмечается, что временное отключение необходимо для того, чтобы провести работы на электросетях.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков.