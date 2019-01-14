Несостоявшийся барнаульский регоператор и омские власти "получили" за мусор

Омская область стала объектом критики федерального Министерства экологии и природных ресурсов за неготовность к мусорной реформе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания ведомства от 28 декабря 2018 года. Известно о совещании стало несколько дней назад. Новой системой обращения с ТКО здесь занимается ООО "Магнит", претендовавшее на статус регионального оператора по работе с отходами в Барнаульской зоне.

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По данным издания, Омская область признана неготовой к реализации реформы в сфере обращения с отходами, вступившей в силу 1 января 2019 года почти во всех регионах страны. Об этом сообщил заместитель главы Минприроды Владимир Логинов. Региональному правительству было рекомендовано разработать план-график мероприятий по переходу на новую систему.

Между тем, в омском правительстве прокомментировали, что в регионе всё в порядке, работа по переходу на новую систему обращения с ТКО ведётся в плановом режиме. А также подчеркнули, что регоператор строит мусоросортировочные комплексы за свой счёт.

"Мусор вывозится в полном объёме согласно заключённым ранее договорам, пока не утверждён тариф на услугу регионального оператора. Все процедуры проводятся планово в соответствии с регламентами, чтобы при запуске новой системы не произошло мусорного коллапса, как в некоторых других регионах. План-график утверждён и направлен в федеральное Минприроды", — пояснили в пресс-службе правительства.

А вот местные СМИ со ссылкой на соцсети сообщают о жалобах жителей на плохой вывоз мусора. Однако реализация мусорной реформы — это задача не только регоператора, но и местных властей, которые обязаны установить контейнеры для сбора мусора у населения и принять все нормативные документы для работы регоператора.

Напомним, что новосибирская компания "Магнит" участвовала в конкурсе по отбору регоператора в Барнаульской зоне. Компания была исключена из конкурса за несоответствие заявки требованиям документации: на одном из документов не было подписи руководителя и печати организации. Также компания участвовала в таком же конкурсе в Новосибирской области, но и там не выиграла.