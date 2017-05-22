Несовершеннолетние дети Кадырова за год заработали почти 20 млн рублей

В 2016 году глава Чечни Рамзан Кадыров заработал 11,46 миллиона рублей, сообщается в декларации о доходах и имуществе главы республики и членов его семьи, опубликованной на сайте администрации руководства Чечни.

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Эта сумма почти в два раза больше той, которую Кадыров задекларировал в 2015 году. Тогда было чуть более шести миллионов рублей.

В декларации также указано, что Кадыров в России владеет земельным участком площадью 3668 квадратных метров и жилым домом площадью 2344 квадратных метра.

Также он разделяет право пользования жилым домом площадью 300 квадратных метров вместе со своей женой и 12 детьми.

Согласно декларации, доход супруги Кадырова за 2016 год уменьшился в сравнении с 2015-м - 2,1 миллиона рублей против 2,8 миллиона рублей.

Двое несовершеннолетних детей Кадырова в 2016 году заработали 9,952 миллиона рублей и 9,955 миллиона рублей. В прошлом году дети заработали чуть более 200 тысяч рублей каждый.

Согласно декларации, транспортных средств у Кадырова в собственности нет.