Netflix массово теряет подписчиков, а акции компании на бирже падают

На предторгах акции сервиса Netflix упали почти на 27% (до уровня 2017 года). Об этом сообщает Baza.

Общественность видит несколько причин тому, что сервис теряет свою популярность. Основная догадка заключается в том, что пользователям надоело продвижение «woke-культуры». Под этим термином понимают повышенное внимание к вопросам гендера, сексуальной ориентации и социального равенства.

Предприниматель Илон Маск в социальных сетях согласился с выводом о том, что подобное явление — «величайшая угроза цивилизации».

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Российские пользователи, в свою очередь, связывают происходящее с Netflix с тем, что сервис остановил работу в России.

Напомним, что 7 марта представители видеохостинга заявили о приостановке работы в России. С 31 марта у россиян перестала продлеваться подписка.