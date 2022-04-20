Netflix массово теряет подписчиков, а акции компании на бирже падают
На предторгах стоимость одной акции опустилась до уровня 2017 года, чему находят сразу несколько причин
На предторгах акции сервиса Netflix упали почти на 27% (до уровня 2017 года). Об этом сообщает Baza.
Общественность видит несколько причин тому, что сервис теряет свою популярность. Основная догадка заключается в том, что пользователям надоело продвижение «woke-культуры». Под этим термином понимают повышенное внимание к вопросам гендера, сексуальной ориентации и социального равенства.
Предприниматель Илон Маск в социальных сетях согласился с выводом о том, что подобное явление — «величайшая угроза цивилизации».
Российские пользователи, в свою очередь, связывают происходящее с Netflix с тем, что сервис остановил работу в России.
Напомним, что 7 марта представители видеохостинга заявили о приостановке работы в России. С 31 марта у россиян перестала продлеваться подписка.