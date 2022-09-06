Ни пяди родной земли! Между Алтайским краем и Новосибирской областью наконец-то установили границу

Главы Новосибирской области Андрей Травников и Алтайского края Виктор Томенко подписали соглашение об установлении границы между регионами. Как сообщает BFM.RU, к соглашению прилагаются картографическое и текстовое описание границы между двумя сибирскими регионами, что необходимо для подготовки необходимой документации и внесения сведений о границе в ЕГРН.

Разграничение требуется для эффективного ведения хозяйственно-экономической деятельности регионов. Наличие границ в реестре позволит эффективнее использовать земельные ресурсы и обеспечивать права на недвижимость в обеих регионах.

Отметим, что за этот год власти Новосибирской области определили границы с Кузбассом. Далее — установление точной линии разграничения с Омской и Томской областями. Причина неточностей в том, что после образования Новосибирской области в 1937 году не были уточнены сведения о границах региона со смежными субъектами РФ.