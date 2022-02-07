Ни стопки больше. Можно ли вернуть алкоголика к нормальной жизни и где в этом готовы помочь

“Уровень алкоголизма в России пусть и снизился за последние годы, но остаётся высоким, и это огромная проблема для всей страны”, — сказал во время недавнего визита в Барнаул министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Зависимые люди теряют работу, рушат семьи и идут на преступления. Далеко не все находят силы признать свою проблему и желание обратиться за помощью к тем, кто знает об этой болезни не понаслышке, и действительно может помочь.

Один из эффективных способов преодолеть недуг — содружество “Анонимные Алкоголики” (АА), которые работают по известной международной программе “12 шагов”. Медицинские работники — наркологи, специалисты социальных служб, священнослужители разных вероисповеданий часто рекомендуют людям, столкнувшимся с проблемой алкоголизма, посещать собрания Анонимных Алкоголиков, ведь это реальный шанс начать новую жизнь. О том, как алкоголик может вернуться к нормальной жизни — в материале amic.ru.

Страшное хроническое заболевание

На учёте в алтайском наркологическом диспансере сегодня состоит более 30 тысяч алкоголиков. Распространённость алкоголизма в Алтайском крае на 25% превышает средние показатели по стране.

“Для всей России алкоголизм — страшная беда на все времена”, — с сожалением замечает завотделением № 1 наркологического диспансера Татьяна Храмогина. По её словам, это не просто негативное явление, а настоящая, очень тяжёлая болезнь.

“Это хроническое заболевание, которое несёт с собой необратимые изменения в психике больного. И я уверена, что вылечиться от него навсегда просто невозможно. Ведь негативные изменения происходят ещё и практически во всех внутренних органах. Так же, как и у других заболеваний, у алкоголизма есть стадии обострения и ремиссии. Некоторые даже считают, что есть сезонность: ухудшения наступают чаще осенью и весной. Но мы фиксируем, что они круглогодично происходят. Восстановиться на 100% после того как ты стал алкоголиком практически невозможно”, — рассказала Храмогина.

Причём оказаться на дне стакана могут люди любого пола, возраста и достатка. От зависимости не застрахован никто, уверена специалист. А выбраться из алкогольной ямы самостоятельно мало у кого получается. Не помогут и родственники — они лишь втянутся в “круг страдания”, который создаёт алкоголизм.

“Конечно, родные тоже во всё это втянуты. Мы их называем созависимыми. Папы, мамы, братья, сёстры, мужья, жёны: близкие большим кругом стараются опекать больного, подводить его к реабилитации. Некоторые силой пытаются загнать в клинику. Но всё это, как правило, бесполезно. Пока человек сам не захочет вылечиться, ничего не получится”, — констатирует врач.

Таблетки нет, есть люди

Тех, кто решился обратиться со своей проблемой в наркологический диспансер, ждёт поэтапная и часто продолжительная по времени реабилитации. Острые состояния врачи снимают при помощи медикаментов, а затем препараты нужны лишь для поддержки достигнутого результата. Всё остальное восстановление — это серьёзная психологическая работа психологов с больными.

После того как зависимый человек прошёл курс реабилитации, он возвращается из клиники в социум, где знакомый образ жизни вновь затягивает его в алкогольное болото. Поэтому чтобы эффект действительно был, нужен и другой подход, уверена Храмогина. По её словам, во многих странах вообще нет специальности “нарколог”. Острые состояния там лечат в психиатрических больницах, а затем человека направляют в группы Анонимных Алкоголиков.

“Содружество “Анонимные Алкоголики” — полезное и очень эффективное начало. Зависимые люди уходят от нас и мы уже не можем гарантировать, что они не начнут пить снова. Поэтому сразу же рекомендуем им пойти туда. Хотя насильно никого не заставляем. Но подводим к тому, что человек должен сходить и хотя бы один раз послушать. Даём расписание всех групп, которые у нас в городе работают. Некоторые начинают посещать занятия ещё до окончания реабилитации”, — рассказала Храмогина.

Плюс такой работы в том, что ни на какой учёт вставать не нужно. Поскольку группы анонимные, о вашей проблеме вообще никто не узнает.

12 шагов к нормальной жизни

“Анонимные Алкоголики” — это международное содружество, объединяющее людей, помогающих друг другу сохранять трезвость и готовых открыто делиться собственным, успешным опытом освобождения от алкогольной зависимости со всеми, кто страдает тем же недугом.

В содружестве АА выработано своё определение алкоголизма, основанное на медицинском подходе, суть которого заключается в том, что алкоголик это тот, кто не может контролировать количество выпитого и/или остановиться и перестать пить, даже когда сильно хочет этого. Там говорят и относятся к алкоголизму как к болезни. Человек не виноват в этом. Это не вопрос силы воли, терпения, мужества, наличия/отсутствия каких-то моральных качеств или воспитания.

Программа, рекомендуемая АА, состоит в основном из так называемых 12 шагов, которые были разработаны для лиц, вставших на путь самостоятельной реабилитации от алкоголизма. Программа даёт реальный шанс алкоголику вернуться к нормальной жизни: предлагает ряд “инструментов”, способных помочь человеку обрести и сохранять трезвость, испытывая при этом в жизни радость, а не сожаление об “утраченной” возможности выпить. Объяснить программу 12 шагов в нескольких словах невозможно. Она основана не на какой-либо конкретной религии или определённых научных методах. Основа программы выздоровления — это вечные духовные ценности человечества (любовь к людям, стремление к взаимопомощи, добру, самосовершенствованию), личный опыт выздоравливающих алкоголиков и передача этого опыта другим.

“Суть первого шага программы АА — признание своего бессилия перед алкоголем и потери контроля над своей жизнью. Те, кто обращался в группы АА за помощью и продолжают посещать собрания АА, подтверждают: это действительно работает. 12-й шаг — “высший пилотаж”: удалось обрести трезвость самому — помоги другому.

Оставаясь трезвыми, человек ориентируется на успешность в жизни без спиртного, поддержание трезвого образа жизни, решает насущные проблемы, восстанавливает потери, которые принёс алкоголизм, живёт полноценной и счастливой жизнью. Обретая здравомыслие, он не борется с болезнью, а просто живёт в мире, где алкоголь больше не руководит нашими мыслями и поступками. Частью этого способа являются регулярные встречи, которые проходят анонимно, бесплатно.

“Высшая сила — более могущественная, чем моя”

Группу содружества Анонимных Алкоголиков в Павловске несколько лет назад помог организовать протоиерей Александр Липовцев. По словам священника, до этого он очень долго своими силами пытался помочь алкоголикам. Но понял, что это невыполнимо.

“Как и любой священник, я столкнулся с этим ещё в самом начале своей работы. Проблема номер один, особенно на селе, — алкогольная зависимость. Я долго пытался найти какое-то решение, но стандартные подходы ничем не помогали. И церковные наработки, вроде “групп трезвости”, тоже не давали результата. Там вся работа основана на знаниях о Боге и укладе Церкви. А сейчас людей, у которых эти знания есть, немного. Особенно среди алкозависимых. А потом от своих же прихожан я узнал, что они нашли своё спасение в группах анонимных алкоголиков. Так я узнал о Содружестве АА. Изучил этот международный опыт. А затем помог открыть у нас в Павловске группу”, — рассказал Липовцев.

В брошюрах содружества Анонимных Алкоголиков очень много упоминаний о Боге и вере. Но отец Александр уверяет, что в целом какая-либо определённая религия не преобладает в работе групп АА — на собрания ходят люди разных вероисповеданий, агностики, атеисты… Впоследствии многие из них приходят к своей вере и обретают трезвость, применяя программу выздоровления АА в своей жизни.

Один из принципов сообщества АА — ни в коем случае никого не тянуть туда силой. Человек должен сам созреть, чтобы прийти на первую встречу. Вступительных и членских взносов в содружестве нет: там готовы принять всех, кто имеет желание бросить пить.

Содружество Анонимных Алкоголиков Алтайского края и Республики Алтай в настоящее время насчитывает 22 группы в городах: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Павловск и Майма.

Если вы чувствуете, что вашей жизнью управляет алкоголь, вы можете позвонить на информационный телефон содружества Анонимных Алкоголиков Алтайского края и Республики Алтай:

+7 902 998 4105

+7 3852 69 41 05

С расписанием работы групп можно ознакомиться на сайте.