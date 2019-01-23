Ниагарский водопад частично замерз из-за морозов в США
Зрелище вызвало восхищение туристов
23 января 2019, 09:04
Фото: instagram.com
В США сильные морозы стали причиной частичного замерзания Ниагарского водопада. Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на CNN.
Подчеркивается, что во время зимнего шторма на северо-востоке Соединенных Штатов Америки стало так холодного, что водопад замерз в некоторых местах.
Данное зрелище вызвало восторг у туристов, которые снимали замерзший водопад.
Издание отмечает, что аналогичная ситуация наблюдалась в 2018 году.
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