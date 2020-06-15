Ничто не помеха. Немой программист с ДЦП из России в 21 год попал в список Forbes

Немой программист с ДЦП Иван Бакаидов, проживающий в Санкт-Петербурге, в 21 год попал в список Forbes как один из самых перспективных молодых россиян до 30 лет. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Как рассказал Иван, чтобы погулять, он использует коляску, быстрее одеваться помогают резиновые шнурки, а общаться с людьми – синтезатор речи. Это не помешало ему в 16 лет представить свои разработки на саммите ООН.

Сейчас его приложение LINKa используют сотни человек по всему миру. Программа создана для людей с ДЦП, аутизмом или нарушением речи после инсульта. Она помогает спокойно общаться с окружающими людьми. Приложение при этом абсолютно бесплатно.

Forbes включили Ивана в список "30 до 30" в номинации "Социальные практики". Вместе с ним в категорию вошла Анна Ривина, основательница центра помощи жертвам домашнего насилия "Насилию.нет" и Сергей Абдурахманов, директор СПИД.Центра.