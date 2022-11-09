Ничто не спасёт. Суперкомпьютер назвал дату гибели человечества

Суперкомпьютер World One, созданный в 1970-х годах, назвал дату гибели человечества. Об этом сообщает газета Daily Star.

Согласно подсчётам машины, цивилизацию ждёт крах в 2050-м году. К концу света приведёт деятельность человечества, включая загрязнение окружающей среды.

«Примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы её знаем на этой планете, перестанет существовать», — сказано в прогнозе.

Отмечается, что даже резкое реагирование, контроль за рождаемостью и переход на экологичное топливо не изменят ситуацию.