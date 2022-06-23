Nike полностью уходит из России
Сайт и мобильное приложение скоро станут недоступны в регионе, а закрывшиеся магазины больше не распахнут свои двери
23 июня 2022, 18:41
Бренд спортивной одежды и обуви Nike заявил о решении полностью уйти с российского рынка. Соответствующее сообщение появилось на российском разделе официального сайта компании.
«В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», — говорится на странице.
Напомним, что ранее из-за невозможности поставлять продукцию в РФ компания не продлила соглашение с франчайзи Inventive Retail Group. Тогда сообщалось, что все магазины бренда закроются после того, как запасы оставшихся товаров закончатся.
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