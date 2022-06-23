Nike полностью уходит из России

Бренд спортивной одежды и обуви Nike заявил о решении полностью уйти с российского рынка. Соответствующее сообщение появилось на российском разделе официального сайта компании.

«В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», — говорится на странице.

Напомним, что ранее из-за невозможности поставлять продукцию в РФ компания не продлила соглашение с франчайзи Inventive Retail Group. Тогда сообщалось, что все магазины бренда закроются после того, как запасы оставшихся товаров закончатся.