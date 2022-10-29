Никита Михалков рассказал о том, кого из звезд он не любит больше всего
В список Михалкова попали как молодые, так и опытные российские артисты
29 октября 2022, 16:30, Илья Звягинцев
Российский режиссер Никита Михалков рассказал о том, кого из звезд шоу-бизнеса он не любит больше всего. Мнением Михалков поделился в эфире своей программы «Бесогон».
Тик-токера Даню Милохина Михалков назвал овощем, заявив, что у того нет никакой эрудиции.
В список Михалкова попал также рэпер Моргенштерн, который признан в России иностранным агентом. Михалкову не понравились слова исполнителя о Дне победы.
Раскритиковал Михалков не только молодых, но и опытных представителей российского шоу-бизнеса.
Досталось от режиссера Филиппу Киркорову, которого Михалков осудил за скандальный концерт с танцами на кресте.
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