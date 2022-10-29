Никита Михалков рассказал о том, кого из звезд он не любит больше всего

Российский режиссер Никита Михалков рассказал о том, кого из звезд шоу-бизнеса он не любит больше всего. Мнением Михалков поделился в эфире своей программы «Бесогон».

Тик-токера Даню Милохина Михалков назвал овощем, заявив, что у того нет никакой эрудиции.

В список Михалкова попал также рэпер Моргенштерн, который признан в России иностранным агентом. Михалкову не понравились слова исполнителя о Дне победы.

Раскритиковал Михалков не только молодых, но и опытных представителей российского шоу-бизнеса.

Досталось от режиссера Филиппу Киркорову, которого Михалков осудил за скандальный концерт с танцами на кресте.