«Никто, кроме нас!» Трансгендер-политик Алешина поздравила барнаульских десантников

Лидер реготделения партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае Юлия Алешина поздравила десантников с Днём ВДВ.

«Дорогие десантники, поздравляю с вашим днём! На ваших плечах лежит важная миссия — решение задач обороны и безопасности страны, с которой вы успешно справляетесь уже более 90 лет. Желаю, чтобы ваши мечты сбывались, а цели были достигнуты, ведь сила государства зависит от личного счастья каждого. Ваш девиз неоднократно помогал мне по жизни. И когда я принимала решение пойти в политику, я задумалась, кто (хотя бы из моих знакомых) возьмётся заниматься политикой? Никто, кроме нас!» — написала Алешина в своём Telegram-канале.

Ранее политик сообщила о намерении пройти в состав городской думы Барнаула.

Накануне она отметила, что собрала необходимые подписи в поддержку: «Сдала подписные листы и другие документы для регистрации. Решение будет принято в течение 10 дней».