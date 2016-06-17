Никто не ответит за гибель ребенка, которого в Орландо утащил аллигатор

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Никому не предъявят обвинения по делу о смерти двухлетнего мальчика во Флориде, которого утащил в воду аллигатор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Рейтер".

Напомним, инцидент произошел во вторник, 14 июня, в городе Орландо рядом с курортным отелем Disney's Grand Floridian Resort & Spa. На территории парка двухлетнего мальчика под воду утащил аллигатор. Отец ребенка попытался его спасти, но не смог. По словам шерифа округа Оранж Джерри Демингса, мальчик утонул, его тело водолазы нашли на глубине около двух метров.

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Происшествия Аллигатор схватил ребенка и утащил его под воду в Орландо

Представитель шерифа Роуз Силва отметила, что расследование на данный момент не имеет уголовного характера.

Агентство добавляет, что Disney намерен "тщательно пересмотреть" предупреждающие таблички, на которых нет информации об опасных животных в водоеме.

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Ранее в СМИ обсуждалась версия недосмотра как со стороны представителей парка, так и родителей.

Сейчас во Флориде идет поиск напавшего на ребенка аллигатора. Отмечается, что за это время убили уже пять хищников.