Ниже нуля. О погоде в Алтайском крае 28 октября

От -1 до +4 градусов ожидается в Алтайском крае днём 28 октября. Согласно прогнозу регионального ЦГМС, ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, снега, местами гололёдные явления.

По прогнозу синоптиков, в отдельных районах возможно появление временного снежного покрова, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, по востоку местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле ожидается от 0 до +2 градусов. Временами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, снега, возможны гололёдные явления. Появление временного снежного покрова, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с.